الان تتابع رسمياً: كأس السوبر السعودي في أبوظبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تقرر أن تقام مباراة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي ستجمع النصر مع التعاون. واستقر اتحاد كرة القدم السعودي على إقامة كأس السوبر الذي يجمع بطل الدوري النصر، مع بطل الكأس التعاون في أبوظبي، على أن تقام المباراة في فصل الشتاء.

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