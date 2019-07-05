شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حبوش يرتدي قميص نسور خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة كرة القدم لنادي خورفكان مع لاعب خط الوسط احمد صالح حبوش وذلك لتمثيل الفريق الأول لنسور خورفكان في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي قادما اليه من دبا الفجيرة وجرت مراسيم توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم عبد الله عامر ومسؤولي النادي. يذكر أن اللاعب احمد حبوش انظم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لفريق دبا الفجيرة كما ولعب لصالح بني ياس في وقت سابق. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أحمد حبوش يرتدي قميص نسور خورفكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.