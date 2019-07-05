ميلان الإيطالي يحصل على خدمات أفضل لاعب في مجموعات أمم إفريقيا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادى ميلان أنهى اتفاقه مع نظيره فريق إمبولى للتعاقد مع النجم الجزائرى إسماعيل بن ناصر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى.

وفقا لشبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، فإن ميلان سيوقع عقدا مع بن ناصر لمدة 5 مواسم مقبلة عقب تألقه اللافت للنظر مع منتخب محاربى الصحراء خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر.

وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة كلفت الروسينييرى نحو 16 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات، وسيتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال ساعات قليلة.

ونجح ميلان فى التفوق على فيورنتينا الإيطالي فى صفقة ضم النجم الجزائرى، الذى قدم موسما مميزا مع فريق إمبولى، على الرغم من هبوطه إلى دورى الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن إسماعيل بن ناصر تم اختياره كأفضل لاعب فى دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، ويستعد مع المنتخب الجزائرى لخوض مواجهة غينيا يوم الإثنين المقبل فى دور الـ 16.