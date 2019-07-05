شكرا لقرائتكم المغرب يخشى بنين .. وأوغندا تهدد السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 24 دقيقة في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 08:46

تنطلق اليوم (الجمعة) مواجهات الدور ثمن النهائي " الـ 16" في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في مصر حتى الـ 19 من الشهر الجاري .



ويلتقي بملعب السلام بالقاهرة، المنتخب المغربي أول المجموعة الرابعة مع منتخب بنين ثالث المجموعة السادسة، وعلى ملعب القاهرة يلتقي المنتخب الأوغندي ثاني المجموعة الأولى مع نظيره السنغالي ثاني المجموعة الثالثة.

في المباراة الأولى يسعى المنتخب المغربي "أسود الأطلس" بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب البطولة إلى استمرار مسيرته الناجحة بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط بالفوز على ناميبيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا ، وشدد رينارد على أن مستوى لاعبيه سيتحسن في مباراة الغد بعد الأداء الباهت أمام جنوب إفريقيا نظرا لعدم وجود خيار آخر غير الفوز، رافضا ترشيح فريقه للفوز بكأس البطولة ، مشيرا إلى قوة منتخبات الجزائر ومصر والسنغال ونيجيريا ومدغشقر.

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فيما يسعى منتخب بنين الذي جاء ثالثا بالمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بتعادله في مبارياته كافة أمام منتخبات غانا والكاميرون وغينيا بيساو إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل والإطاحة بالمنتخب المغربي.

وفي المباراة الثانية، تخطى المنتخب الأوغندى تداعيات أزمة إضراب لاعبيه بداعي تأخر مستحقاتهم المالية ما تسبب فى إلغاء تدريبات أول من أمس (الثلثاء) بعد موافقة الاتحاد المحلي على منح كل لاعب ستة ألاف دولار إضافية على المبالغ المتفق عليها مسبقا قبل انطلاق البطولة .

وبلغ المنتخب الأوغندى الدور ثمن النهائي بعدما جاء ثانيا في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من الفوز على الكونغو الديموقراطية والتعادل مع زيمبابوى والخسارة أمام مصر.

بدوره، يسعى المنتخب السنغالي المصنف الأول في القارة الإفريقية إلى محو الصورة السيئة التي ظهر بها في الدور الأول إذ تأهل لثمن النهائي بعدما اكتفي بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة إثر الخسارة أمام الجزائر ثم الفوز على تنزانيا وكينيا.