شكرا لقرائتكم كيريوس يقر بتعمده إصابة نادال بالكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ ساعة في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 08:40

أقر الاسترالي المشاغب نيك كيريوس انه تعمد إصابة خصمه الاسباني رافايل نادال بكرة قوية، في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، وفي مباراة نارية ومشوقة، حسم نادال مواجهته مع كيريوس .



وحاول كيريوس استفزاز نادال اكثر من مرة وتعرض لانذار من حكم المباراة داميان دوموسوا، بعدما وصفه بالـ"عار" والـ"مثير للشفقة" لتركه نادال يتحكم بايقاع المباراة.

وفي الشوط الثامن من المجموعة الثالثة، حاول نادال حماية نفسه من كرة قوية لعبها كيريوس وبدا انه تعمد الحاق الاذى بالاسباني.

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قال كيريوس (24 عاما): "كنت انوي اصابته. نعم، اردت اصابته في صدره".

تابع "لماذا اعتذر؟ كم بطولة كبرى أحرز هذا الشاب وكم يملك في حسابه المصرفي؟ اعتقد ان بمقدوره تلقي ضربة كرة على صدره. لكني لن اعتذر ابدا على ذلك".

من جهته، علق نادال المتوج مرتين في ويمبلدون على الحادثة "عندما يضرب كرة مماثلة، فهذا خطير. ليس خطيرا علي، بل على حكم الخط، خطير على الجماهير".

وتتميز مباريات اللاعبين بالندية الكبيرة، خصوصا في ظل المشاحنات الكلامية السابقة بينهما.