شكرا لقرائتكم صلاح يغيب عن التدريبات بسبب "نزلة برد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ ساعة في 5 يوليو 2019 - اخر تحديث في 5 يوليو 2019 / 08:36

أعلن الاتحاد المصري أن نجم المنتخب محمد صلاح غاب عن تدريبات الخميس بسبب "نزلة برد"، وذلك قبل يومين من خوض الفراعنة مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة على أرضهم.



Advertisements

وأفاد الاتحاد "بسبب تعرضه لنزلة برد لم يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي ، وذلك حتى لا تتفاقم حالته"، موضحا أن القرار أتى بالتشاور مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

ويستعد المنتخب للقاء جنوب إفريقيا غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن ثمن نهائي البطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو.

وأنهى المنتخب دور المجموعات متصدرا للأولى بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه.

في المقابل، حلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المغرب في الصدارة وساحل العاج.