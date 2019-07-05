شكرا لقرائتكم ثنائي الأهلى يخضعان للفحص الطبي قبل مران اليوم في التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع ثنائي الاهلي أحمد الشيخ وعمار حمدي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويحسم الفحص الطبي موقف الثنائي من المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث يعاني عمار حمدي من كدمة في ذراعه في حين يعاني أحمد الشيخ من كدمة في كاحل القدم.

وقال الجهاز الفني إن حالة الثنائي تحسنت بشكل كبير وأن مشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق باتت قريبة للغاية بعد أن واصلا أمس الأول تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش ودية المتحدة التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.

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يطير الأهلى إلى إسبانيا اليوم الجمعة لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري، وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.