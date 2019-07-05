جدول مباريات الدور 16 كأس الأمم الإفريقية 2019 ||”منتحب مصر”مباريات اليوم 5-7-2019 وجميع...

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نقدم لكم جدول مباريات الدور 16 بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق من اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، بعد تأهل 16 منتخبا بنهاية منافسات مرحلة المجموعات بالجولة الأخيرة، وذلك في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي بدأت في مصر يوم 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، وقد وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كافة مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2019، والتي تضمن مباريات منتخب الفراعنة، وجميع المباريات
جدول مباريات الدور 16
تنطلق مباريات الدور ال 16 في بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الحالية اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، وذلك بمباراتين يوميا في تمام الساعة 6:00 مساءً حيث مباراة المغرب وبنين على استاد السلام، والساعة 9:00 مساءً مباراة أوغندا والسنغال على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتستمر مباريات كاس الأمم الأفريقية 2019 في الدور 16 يوميا حتى يوم 8 يوليو 2019.
حيث يتم تنظيم البطولة على أرض مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقد تم تقسيم المجموعات إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل لدور الثمن نهائي المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني، وعدد افضل (4) منتخبات أصحاب المركز الثالث.
نتائج قرعة كاس الأمم الإفريقية 2019
|المجموعة
|المنتخبات
|الأولى
|مصر، الكونغو، أوغندا، زيمبابوى
|الثانية
|نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندى
|الثالثة
|السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا
|الرابعة
|المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا
|الخامسة
|تونس، مالى، موريتانيا، أنجولا
|السادسة
|الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو
جدول مباريات أمم أفريقيا 2019
مواعيد مباريات الدور الستة عشر
|التاريخ
|المنتخبات
|الساعة
|الملعب
|النتيجة
|الجمعة 5 يوليو 2019
|المغرب× بنين
|6:00 مساءً
|استاد السلام
|الجمعة 5 يوليو 2019
|أوغندا× السنغال
|9:00 مساءً
|استاد القاهرة الدولي
|السبت 6 يوليو 2019
|نيجيريا× الكاميرون
|6:00 م
|استاد إسكندرية
|السبت 6 يوليو 2019
|مصر× جنوب أفريقيا
|9:00 مساءً
|استاد القاهرة الدولي
|الأحد 7 يوليو 2019
|مدغشقر × الكونغو الديمقراطية
|6:00 مساء
|استاد الإسكندرية
|الأحد 7 يوليو 2019
|الجزائر × غينيا
|9:00 مساء
|استاد الدفاع الجوى
|الاثنين 8 يوليو 2019
|مالى × كوت ديفوار
|6:00 مساء
|استاد السويس الجديد
|الاثنين 8 يوليو 2019
|غانا × تونس
|9:00 مساءً
|استاد الإسماعيلية
المنتخبات التي ودعت البطولة بحسب المجموعات:
- المجموعة الأولى: منتخب زيمبابوي
- المجموعة الثانية: منتخب بوروندي
- المجموعة الثالثة: منتخب كينيا – تنزانيا
- المجموعة الرابعة: منتخب ناميبيا
- المجموعة الخامسة: انجولا- موريتانيا
- المجموعة السادسة: غينيا بيساو