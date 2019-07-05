جدول مباريات الدور 16 كأس الأمم الإفريقية 2019 ||”منتحب مصر”مباريات اليوم 5-7-2019 وجميع...

نقدم لكم جدول مباريات الدور 16 بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق من اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، بعد تأهل 16 منتخبا بنهاية منافسات مرحلة المجموعات بالجولة الأخيرة، وذلك في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي بدأت في مصر يوم 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، وقد وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كافة مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2019، والتي تضمن مباريات منتخب الفراعنة، وجميع المباريات

جدول مباريات الدور 16

تنطلق مباريات الدور ال 16 في بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الحالية اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، وذلك بمباراتين يوميا في تمام الساعة 6:00 مساءً حيث مباراة المغرب وبنين على استاد السلام، والساعة 9:00 مساءً مباراة أوغندا والسنغال على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتستمر مباريات كاس الأمم الأفريقية 2019 في الدور 16 يوميا حتى يوم 8 يوليو 2019.

حيث يتم تنظيم البطولة على أرض مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقد تم تقسيم المجموعات إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل لدور الثمن نهائي المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني، وعدد افضل (4) منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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نتائج قرعة كاس الأمم الإفريقية 2019

المجموعة المنتخبات الأولى مصر، الكونغو، أوغندا، زيمبابوى الثانية نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندى الثالثة السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا الرابعة المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا الخامسة تونس، مالى، موريتانيا، أنجولا السادسة الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو

جدول مباريات أمم أفريقيا 2019

مواعيد مباريات الدور الستة عشر

التاريخ المنتخبات الساعة الملعب النتيجة الجمعة 5 يوليو 2019 المغرب× بنين 6:00 مساءً استاد السلام الجمعة 5 يوليو 2019 أوغندا× السنغال 9:00 مساءً استاد القاهرة الدولي السبت 6 يوليو 2019 نيجيريا× الكاميرون 6:00 م استاد إسكندرية السبت 6 يوليو 2019 مصر× جنوب أفريقيا 9:00 مساءً استاد القاهرة الدولي الأحد 7 يوليو 2019 مدغشقر × الكونغو الديمقراطية 6:00 مساء استاد الإسكندرية الأحد 7 يوليو 2019 الجزائر × غينيا 9:00 مساء استاد الدفاع الجوى الاثنين 8 يوليو 2019 مالى × كوت ديفوار 6:00 مساء استاد السويس الجديد الاثنين 8 يوليو 2019 غانا × تونس 9:00 مساءً استاد الإسماعيلية

المنتخبات التي ودعت البطولة بحسب المجموعات: