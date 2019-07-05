موعد ساعات البث لمباراة مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة 5-7-2019 والقنوات المفتوحة الناقلة مشاهدة...

ساعات البث لمباراة المغرب وبنين اليوم وموعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشر ، المغرب يتطلع للوصول الى دور ثمن نهائي كاس امم افريقيا من بطولة القارة السمراء اليوم فى دور ال16 تستكمل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر، ويواجه منتخب المغرب منافسه منتخب بنين على ستاد السلام يوم الجمعة 5/7/2019، ويأمل منتخب المغرب فى الانفراد بنظافة شباكه خلال البطولة، فيما يطمح منتخب بنين في تحقيق الفوز والتمسك بآماله فى التأهل

شاهد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وبنين اليوم في كأس افريقيا | موعد مشاهدة مباراة المغرب مجاناً

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مباراة المغرب وبنين مباشر

المغرب فى مهمة خاصة يلعب منتخب المغرب مباراة دور ال16 فى أمم أفريقيا 2019، ويأمل أسود الأطلس فى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة فى اللقاء، كما يسعى لحسم الوصول الى الدور المقبل والبقاء بين ركب المتصدرين، ويطمح المنتخب المغربي فى الحفاظ على هجومه الناري وتكتيكه المثالى وإظهار الشخصية الشرسة والاستعداد للأدوار الإقصائية.

تشكيلة منتخب المغرب اليوم امام بنين

موعد مباراة المغرب وبنين

تقام مباراة دور ال16 بين منتخبى المغرب وبنين فى أمم أفريقيا 2019 يوم الجمعة 5/7/2019، وتنطلق صافرة المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة عصراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والساعة السابعة بالتوقيت السعودي الدولي، وفى الساعة الرابعة بالتوقيت الدولي غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد بنين

تنقل مباراة منتخبي المغرب وبنين فى 1/8 نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 على قناة تايم سبورت الرياضية المصرية الأرضية، كما تذاع على قناة bein sport max hd1، ويمكن كذلك مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وبنين من خلال تردد قناة ارينا سبورت كما يذاع استوديو تحليلى كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.