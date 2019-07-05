موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشر في دور ال16 من امم افريقيا 2019  والقناة المفتوحة الناقلة ماتش...

ينتظر عشاق منتخب اسود الاطلس موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشر اليوم في دور ال16 من بطولة كاس أفريقيا 2019 والتى تقام فى مصر وستلعب مباراة المغرب وبنين اليوم على أرضية ملعب ستاد السلام وسنتابع معكم اليوم كل تفاصيل موعد مشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد منتخب بنين فى دور ال16 والقنوات الناقلة لمباراة المغرب مجانا اليوم ضد بنين مباشرة كما سوف ننقل اليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة اليوم، و القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم إفريقيا 2019 مباشر على نايل سات هوت بيرد بجانب رقم القناة الناقلة لمباراة المنتخب المغربي على قنوات بي إن سبورت HD ماكس تابعونا.

مباراة المغرب وبنين مباشر

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد تصدره للمجموعة الرابعة في دور المجموعات برصيد 9 نقاط كاملة حيث استطاع منتخب المغرب الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد تم تحديد موعد مباراة المغرب القادمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية على أن يواجه منتخب بنين صاحب المركز الثالث بالمجموعة السادسة بعد تأهله للدور الـ 16 ضمن أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

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مباراة المغرب وبنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

يواجه منتخب المغرب منتخب بنين يوم الجمعة الموافق 5 يوليو الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءا، بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام بمدينة النهضة، وكان المنتخب المغربي قد تجاوز دور المجموعات بعد حصوله على 9 نقاط كاملة كان آخرها بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا أمس الاثنين بهدف وحيد دون مقابل، كما فاز على منتخب ساحل العاج ومنتخب نامبيا بهدف دون رد في كل مباراة، وبعد تصدر المنتخب المغربي المجموعة الرابعة، جاء منتخب ساحل العاج في المركز الثاني بـ 6 نقاط و منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ونامبيا في المركز الأخير بدون نقاط نهائيًا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشر

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مباراة المغرب وبنين اليوم

خاض المنتخب المغربي ثلاث جولات قاسية استطاع الصمود خلالهم وتجاوز دور المجموعات محافظًا على شباكة نظيفة دون أهداف حيث لم يستطع أي من منتخبات المجموعة الرابعة هز شباك منتخب المغرب نهائيًا وقد أحرز المنتخب المغربي ثلاث أهداف في ثلاث مباريات بواقع هدف في كل مباراة كان كافيًا لتحقيق الفوز في المباراة، وينتظر المنتخب المغربي انتهاء الجولة الثالث من دور المجموعات لباقي مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2019 اليوم الثلاثاء، لتحديد من هو المنافس المنتظر الذي سيواجه في مباراته القادمة.