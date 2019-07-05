شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مقلد ينضم لبعثة الزمالك اليوم فى قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، القاهرة، اليوم الجمعة، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق الأبيض فى قبرص، حيث يستعد الفريق حاليا لعودة الدورى الممتاز بعد بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة فى مصر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

وبذلك سيرافق علاء مقلد، بعثة الزمالك، فى قبرص خلال الفترة المتبقية من المعسكر الذى انطلق يوم الإثنين الماضى ويستمر لمدة 13 يومًا والذى يخوض خلاله الفريق 4 وديات، أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالى، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم المقرر لها اليوم الجمعة.

وضمت قائمة الزمالك المتواجدة فى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

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في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.