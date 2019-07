شكرا لقرائتكم خبر عن "منهم صلاح و ساسى" صورة وتى شيرت وبطولة .. أحلام جمعت الجماهير حول نجوم الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت بطولة امم أفريقيا التى تقام بمصر و تستمر حتى 19 يوليو الجارى ، لتكون فرصة ، للجماهير من مختلف الدول ، لتحقيق احلامهم و التى تتلخص فى رؤية نجمهم المفضل ، أو التقاط صورة تذكارية معه ، بالإضافة إلى مطالبتهم بتحقيق اللقب الأفريقى و إسعاد الشعب ، وهذا ما ظهر من خلال منافسات دور المجموعات من البطولة ، وفى كل مباراة نجد الجماهير تطالب النجم بالحصول على القميص الخاص به ،أو التقاط صورة تذكارية معه ، و تعددت الصور التى تكشف عن رغبات الجماهير ، حيث عبر كل منهم بطريقته و لغته الخاصة ، فهناك لافتات باللغة العربية ، و اخرى بالإنجليزية ، و غيرها من مختلف مشجعى الدول الأفريقية .

بالتجول فى مدرجات تونس ظهر عدد من المشجعين ، سواء الرجال أو البنات ، يرفعون لافتات يطالبون نجمهم المفضل بالحصول على قميصه ، فمنهم من طلب صورة مع فرجانى ساسى ، حتى أن الاطفال ظهروا فى قائمة الأحلام الجماهيرية ، فطلب أحد الأطفال المصريين تى شيرت ساسى ، فرفع طلبه إلى الكاميرات وكٌتب عليه " لو سمحت عاوز تى شيرتك يا فرجانى " ، كما طالبت إحدى الأطفال بالحصول على تى شيرت الخنيسى ، ورغم أن على معلول لاعب الاهلى غير مشارك فى البطولة مع منتخب بلاده إلا أن إحدى المشجعات رفعت لافتة لنجم القلعة الحمراء ، لتعلن له دعمها و مساندته وحبها له .

وانتقلت الكاميرات الى مدرجات مصر، والتى عبرت عن حبها لنجوم المنتخب خاصة محمد صلاح ، و تريزيجيه ،فرفع احد المشجعين لافتة بطلب فيها من صلاح التتويج بالبطولة ، وكتب الطلب الذى يريده باللغة الإنجليزية mo we need this " مشيار الى كأس البطولة الأفريقية .

وظهر ساديو مانى لاعب منتخب السنغال فى مدرجات الفراعنة ، فرفع أحد المشجعين صورة يظهر فيها اسم مانى و بجانبها قلب ، وكل هذا باللغة الانجليزية ، كنوع من الترحيب بالنجم السنغالى .

ولأن المصريين يتميزون بالإبتكار ، فقام أحد المشجعين بوضع صورة صلاح و تريزيجيه على مجسم لتميمة البطولة " توت" وبينهما كأس أفريقيا ، إشارة منه إلى مطالبتهم بتحقيق اللقب وأن الامال الجماهيرية ضمن مسئوليتهم.



