30 يوليو.. الاتحاد العربي ينتخب رئيسًا جديدًا خلفًا لـ "تركي آل الشيخ"

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد، لاختيار رئيس جديد خلفًا للمستشار تركي آل الشيخ، يوم 30 يوليو الجاري. تركي آل الشيخ، يوم 30 يوليو الجاري. واجتمع الاتحاد برئاسة محمد روراوة نائب الرئيس، وتقرر فتح باب الترشيح على مقعد الرئاسة خلال الفترة من 6 إلى 23 يوليو الجاري.

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