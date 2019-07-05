رياضة | موقف عمرو وردة من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف عمرو وردة من المشاركة أمام جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر خافيير أجيري مدرب منتخب مصر، على الإبقاء على عمرو وردة في مقاعد بدلاء الفراعنة وذلك خلال مواجهة جنوب إفريقيا في دور الـ16 من البطولة الإفريقية، يوم السبت المقبل.

وشهدت مباريات الفراعنة في دور المجموعات تراجع كبير في مستوى عبد الله السعيد، صانع ألعاب إلا أن المدرب خافيير أجيري قد تحفظ على الدفع بعمرو وردة بشكل أساسي.

Advertisements

وحذر مساعدو أجيري من مشاركة عمرو وردة أساسياً لأنه سيكون استفزازاً كبيراً لفئة من الجمهور الرافض لعودة اللاعب بعد واقعة الفيديو الجنسي وفتاة دبي.

واستبعد عمرو وردة من مباراتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا على خلفية أزمته، لكن اتحاد القدم برئاسة هاني أبو ريدة قرر عودته بعد ضغوط من نجوم المنتخب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد تأهل إلى الـ16 من كأس أمم أفريقي بعد تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط من الفوز على زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.