رياضة | آياكس يرفض عرض يوفنتوس لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آياكس يرفض عرض يوفنتوس لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن آياكس​ الهولندي رفض العرض الذي تقدّم به يوفنتوس​ الإيطالي للحصول على خدمات نجمه ​ماتياس دي ليخت​.

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وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن العرض الذي تقدم به النادي الإيطالي بلغ 65 مليون يورو لكن آياكس رفضه مفضلا الحصول على مبلغ أكبر من الأموال.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن دي ليخت سينضم لتدريبات آياكس الإثنين المقبل إستعدادا للموسم المقبل في حال لم يتم بيعه لفريق آخر في الأيام الثلاثة المقبلة.