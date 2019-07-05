رياضة | رد ناري من كهربا على جماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من كهربا على جماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك على الرد على الهجوم الشرس الذي تعرض له مؤخرًا من جماهير فريقه وذلك بعد طلبه فسخ تعاقده مع ناديه.

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وهاجمت جماهير القلعة البيضاء نجم الفريق كهربا على السوشيال ميديا ووجهت له اتهامات له بأنه مادي وناكر الجميل.

وقال كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام: "متحكمش علي حد من رد فعله، متحكمش علي حد استحمل كتير وفي الآخر انفجر، متحكمش علي حد علق نفسه بوعد ومحصلش، متحكمش علي حد بذل كل طاقته ومقدرته. فلا تلمني فيما لا تعلم، فلا تعتب عليا فيما لا تعيشه، لكل فعل ردة فعل".