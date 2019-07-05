رياضة | صراع إنجليزي إيطالي على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي إيطالي على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن داني سيبايوس نجم وسط ريال مدريد يقترب من الرحيل عن الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الثنائي الإنجليزي ليفربول وتوتنهام طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي يتصارعان بالإضافة إلى ميلان الإيطالي للفوز بخدمات داني سيبايوس نجم ريال مدريد فيالفترة المقبلة.

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وأوضحت صحيفة آس الإسبانية بأن توتنهام وميلان هما أفضل نادين ممكن أن ينضم لهما سيبايوس على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيبايوس سيعود إلى التدريب يوم 22 يوليو بعد أن خاض بطولة يورو تحت 21 عامًا مع منتخب إسبانيا وسيتم اتخاذ القرار قبل هذا التاريخ. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأرجنتنيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام يرى داني سيبايوس كلاعب رئيسي في فريقه في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال أعلن عدم حاجته لخدمات سيبايوس في الفترة المقبلة ليقترب اللاعب من الرحيل معارًا في الموسم المقبل.