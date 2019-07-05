رياضة | يوفنتوس مصمم على خطف دي ليخت من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس مصمم على خطف دي ليخت من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالى مازال يبحث عن إمكانية للتعاقد مع المدافع الهولندى الشاب والمميز لاعب أياكس آمستردام الهولندي ماتياس دى ليخت خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت شبكة "سكاى سبورتس" أن يوفنتوس قد عرض مبلغ 58.3 مليون جنيه إسترلينى لضم اللاعب خلال الفترة الحالية، بواقع 49.3 مليون جنيه إسترلينى كقيمة للصفقة و9 ملايين كمتغيرات.

Advertisements

وأكدت الشبكة أن إدارة يوفنتوس أنهت تفاصيل العقد مع وكيل اللاعب مينو رايولا مع الإتفاق على راتب اللاعب والمقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترلينى.

يذكر أن برشلونة وباريس سان جيرمان قدموا عروض لضم اللاعب الذى أصبح هدف كبير لعدد من أهم الأندية بعد قيادته لفريقه والوصول لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا والوصول لنهائي دوري الأمم الأوروبية.