شكرا لقرائتكم خبر عن «الرافعات» فى مهمة صعبة للإطاحة بـ«أسود التيرانجا» من «كان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مباراة من العيار الثقيل، يلتقى منتخب السنغال مع نظيره منتخب أوغندا، على ملعب استاد القاهرة الدولى، عند التاسعة مساء اليوم الجمعة، فى ثانى مباريات ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2019 التى تستضيفها مصر.

واحتل أسود التيرانجا المركز الثانى فى مجموعته برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على كينيا وتنزانيا وخسر من الجزائر، فى حين حقق منتخب أوغندا، الذى ظهر بشكل رائع للغاية خلال مباريات الدور الأول، المركز الثانى فى المجموعة الأولى، خلف منتخب مصر، برصيد 4 نقاط من فوز على الكونغو الديمقراطية وتعادل مع زيمبابوى. وخاض منتخب السنغال مرانًا قويًا على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، فى إطار استعداده لمواجهة أوغندا، وظهر خلال المران أن لاعبى أسود التيرانجا فى حالة معنوية عالية للغاية، حيث سادت حالة من المرح والارتياح بين اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

يعتمد «أسود تيرانجا» بشكل أساسى على قوة خط الهجوم بقيادة ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى والذى يتطلع لقيادة الفريق إلى لقبه الأول فى بطولات أمم إفريقيا بعد عام واحد من المشاركة الثانية لأسود التيرانجا فى بطولات كأس العالم، بالإضافة لعبد الله سار نجم الفريق الذى ظهر بشكل أكثر من رائع خلال مباريات المجموعة.

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أشاد إليو سيسيه المدير الفنى للمنتخب السنغالى، بمستوى منافسه الأوغندى، وقال، «أهم المشاكل التى تواجه أسود التيرانجا، هى ارتفاع درجات الحرارة بسبب إقامة البطولة فى فصل الصيف، الجفاف يؤثر على قدرة اللاعبين داخل الملعب». وأضاف، «التنظيم المصرى للبطولة القارية رائع سواء فيما يخص الملاعب وفنادق الإقامة وحسن الضيافة، لكن الأزمة فى قرار الكاف بإقامة البطولة خلال فصل الصيف».

وتابع «أوغندا خصم قوى للغاية وجدير بالاحترام، نعلم أنه سيلعب بتكتل دفاعى مع الاعتماد على سلاح المرتدات».

من جانبه، قال الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفنى للمنتخب الأوغندى، إن لاعبيه لا يخشون مواجهة السنغال، وأضاف ديسابر: «المنتخب السنغالى ضمن المرشحين لحصد اللقب، لكن فريقى خاض تحديات صعبة ولديه فرصة لتخطى أسود التيرانجا، تم حل أزمة إضراب اللاعبين، وتدرب الفريق بشكل طبيعى استعدادًا لمواجهة السنغال».

وشدد المدرب على أن اللعب فى استاد القاهرة يمنح منتخب أوغندا أفضلية نسبية على السنغال، كونه لعب عليه مباريات دور المجموعات، وقاد ديسابر منتخب أوغندا إلى دور الـ16، من خلال احتلال المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فى مجموعة قوية.