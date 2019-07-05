موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم في مباريات دور ال16 من كأس إفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة...

إليكم موعد مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة 5-7-2019 في جدول مباريات دور ال 16 من كاس أمم إفريقيا 2019، والتي تنتظرها الجماهير المغربية، ومن المنتظر أن يجرى موعد مباراة المغرب وبنين اليوم، على أرضية ملعب ستاذ السلام، الذي أجرى من خلاله المنتخب المغربي مباريات دور المجموعات، وفي الأسفل ستجدون الموعد وتوقيت متابعة مباراة المنتخب المغربي اليوم ضد منتخب بنين في كأس أمم إفريقيا 2019، بجانب القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة اليوم، والقناة الناقلة لمباراة المنتخب المغرب على قنوات بي إن سبورت HD.

موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم

سيكون موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم في مباريات دور ال16 من جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، سيكون يوم الجمعة الموافق ل 5 يوليو 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة المنتخب المغربي ومنتخب بنين اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الخامسة مساءا، بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر المحلي، الذي يصادف الساعة السابعة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة

القناة الناقلة لمباراة المنتخب المغربي والبنين مباشرة اليوم الجمعة 5-7-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وسيتواجد في التعليق على تلك المباراة المعلق المغربي جواد بده، أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة مجانا،ستكون هي قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة، كما ستكون كذلك قناة أرينا سبورت من القنوات الناقلة لمباراة المغرب مجانا اليوم ضد بنين مباشرة.



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مباراة المغرب وبنين اليوم

قبل موعد مشاهدة مباراة المغرب اليوم في دور ال 16 من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، المنتخب المغربي تمكن من تجاوز مباريات دور المجموعات، في المركز الأول من المجموعة الرابعة، وذلك برصيد تسعة نقاط، بعد أن تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في المباريات الثالثة.

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وفي المقابل منتخب بنين، قبل موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة، كان تجاوز دور المجموعات في المركز الثالث من المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، بعد التعادل في المباريات الثالثة، ليتأهل من بين أصحاب أحسن المراكز الثالثة في دور المجموعات.

حكم مباراة المغرب وبنين اليوم

سيقود مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة في افتتاح مباريات دور ال16 من كأس أمم إفريقيا 2019، الحكم الدولي الأنغولي هيلدر مارتينز، الذي يبلغ من العمر 42 سنة.

وفي خبر من أخبار مباراة المغرب وبنين اليوم، حيث أكد المدير الفني للمنتخب المغربي هيرفي رونار، عن أهمية مباراة المغرب وبنين اليوم، وأضاف أنه مباراة اليوم الجمعة، ستكون قوية، وأكد عن قوة منتخب بنين، وأضاف أنه تمكن من التأهل من دور المجموعات من مجموعة قوية وبدون هزيمة في ثلاثة مباريات.

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