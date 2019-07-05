شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك فى دورى الشباب بكرواتيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة دورى الشباب للكاراتيه، والذى يقام بكرواتيا، بمشاركة المنتخب الوطنى، والتى تستمر حتى 8 يوليو الجارى.

ويشارك منتخب مصر للكاراتيه فى البطولة بقائمة تضم كل من محمد نجاح ، على أسامة ، عبد الحرمن حاتم ، أسر خالد ، عبد الرحمن جمال ، حسام مختار ، بلال عمرو ، محمد حسين ، محمود عبد العزيز ، عمر عبد الخالق ، عمرو أحمد ، أدهم حسام ، بسملة محمود ، شهد أحمد ، نورهان بدر ، نورهان محمد ، نور ايهاب ، سارة محمد ، ملك عبد الحميد ، يمنى وحيد ، نهى عمرو

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ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة عصام عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد.

كما يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام ببتسوانا فى الفترة من 8 إلى 15 يوليو الجارى ، ضمن خطة الاعداد التى وضعها الاتحاد ضمن الاستعداد للبطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 والتى يشارك فيها الكاراتيه لأول مرة.

يذكر أن اتحاد الكاراتيه قد أعلن عن رسوم قيد اللاعبين فى الاتحاد و الفروع بمختلف محافظات الجمهورية، والتى تقد بـ 20 جنيها بالاتحاد، و10 جنيهات بالفرع.