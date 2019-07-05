شكرا لقرائتكم خبر عن «أسود الأطلس» يتحفز لافتراس «السناجب» فى دور الـ16 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أملًا فى إنهاء عقدة الخروج من الأدوار الإقصائية، يدخل المنتخب المغربى لكرة القدم اختبارًا صعبًا أمام نظيره منتخب بنين، على ملعب استاد السلام بالقاهرة، عند السادسة مساء اليوم الجمعة، فى أولى مباريات ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2019 التى تستضيفها مصر.

وحقق أسود الأطلس العلامة الكاملة بالفوز فى مبارياته الثلاث، وتصدَّر مجموعته خلال الدور الأول، محافظًا على نظافة شباكه، ومقدمًا عروضًا قوية استحقت الإشادة من الجميع، فى حين حقق «السناجب» المفاجأة، وصمد فى مواجهتى الكاميرون وغانا، محقِّقًا التعادل، بالإضافة إلى تعادل ثالث فى مواجهة غينيا بيساو، ليتأهل ضمن أفضل ثوالث المجموعات.

وتشهد المباراة صراعًا من نوع خاص سيكون محوره مدربى المنتخبين، وكلاهما يحمل الجنسية الفرنسية نفسها، وهما هيرفى رينارد، مدرب الأسود، وميشيل دوساييه، الذى قاد «سناجب بنين» إلى إنجاز تاريخى غير مسبوق فى تاريخ البطولة بتخطى دور المجموعات لأول مرة.

وسبق لـ«رينارد» أن التقى بـ«دوساييه» فى النسخة السابقة، وكان الأخير مديرًا فنيًا لمنتخب كوت ديفوار، الذى شارك فى نسخة 2017 بالجابون، بصفته حامل لقب دورة غينيا الاستوائية.

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وأطاح منتخب المغرب بمنتخب كوت ديفوار فى آخر مباريات دور المجموعات، وتسبب فى خروج الفريق البطل مبكرًا، ليصدر اتحاد الكرة الإيفوارى مباشرة بعد نهاية المباراة قراره بإقالة «دوساييه» من منصبه.

وسيحاول «دوساييه» الثأر لخسارته خلال تلك المباراة وفشله فى هزيمة رينارد والمغرب أيضًا فى تصفيات مونديال روسيا، بعدما تعادل فى مراكش سلبيًا، على عكس المواجهة السابقة وخسارته التى تسببت فى إقالته، فإن الوضع مختلف هذه المرة، بعدما سارع اتحاد الكرة فى بنين إلى مكافأة «دوساييه» بتمديد عقده، بعدما قاد «السناجب» إلى تخطى دور المجموعات.

من جانبه، قال غانم سايس، مدافع منتخب المغرب، إن اللاعبين جنوا ثمار مجهوداتهم خلال دور المجموعات بـ«الكان»، وقدموا مباريات قوية فى المستوى والنتيجة أيضًا جعلتهم يستحقون الصدارة.

وأكد «سايس»: «واجهنا صعوبات كثيرة فى دور المجموعات، لكن الهدف تحقق، وهو التأهل لدور الـ16 وتصدُّر مجموعتنا».

وأضاف: «(بنين) تأهل فى مجموعة صعبة، وسجل فى شباك غانا هدفين، وتعادل معه 2- 2، كما أحرج منتخب الكاميرون، البطل، وتعادل معه دون أهداف، وعلينا أن نحذر منه».

وختم مدافع الأسود حديثه، قائلًا: «سيكون من الخطأ أن نضع أنفسنا مرشحين للفوز على بنين، بل علينا التعامل مع المباراة بكل جدية ودون استصغار الخصم من أجل التأهل لربع النهائى».