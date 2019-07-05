شكرا لقرائتكم خبر عن الأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا تمثل عقدة للمغرب منذ 15 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعانى منتخب المغرب، خلال الأدوار الإقصائية لكأس أمم إفريقيا على مدار 15 عاماً، وبالتحديد منذ نسخة تونس 2004، والتى شهدت آخر انتصاراته بأدوار خروج المغلوب، ومن هذا التاريخ لم يتمكن أسود الأطلس من تحقيق أى فوز فى تلك الأدوار، وفشل المنتخب المغربى فى بلوغ الدور الثانى فى نسخة 2006 بمصر، مكتفياً بالخروج من الدور الأول، ثم تكرر الأمر فى نسخة 2008 بغانا، فبعدما حقق انتصاراً عريضاً على ناميبيا تلقى خسارتين ولم يتأهل للأدوار الإقصائية، بينما غاب الأسود عن المشاركة فى نسخة 2010 بأنجولا. الخروج المبكر لأسود المغرب استمر فى نسخة 2012 بغينيا الاستوائية والجابون فنال خسارتين فى مستهل مشواره ليودع المسابقة مبكراً من الدور الأول، وتكرر السيناريو فى نسخة 2013 بجنوب إفريقيا بالتعادل فى المباريات الثلاث بالمجموعة وتوديع السباق القارى.

وغاب المغاربة عن نسخة 2015 بغينيا الاستوائية، قبل أن ينجح أسود الأطلس فى التأهل للمرة الأولى للأدوار الإقصائية فى الكان خلال نسخة 2017 بالجابون، إلا أن المنتخب المصرى أطاح بهم فى الوقت القاتل بهدف شهير لمحمود كهربا.