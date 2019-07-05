الإصابة تهدد مشاركة الخزري مع تونس أمام غانا في أمم إفريقيا

يواجه منتخب تونس خطر افتقاد خدمات نجمه المميز وهبى الخزرى لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي، خلال مواجهة منتخب غانا، المقرر لها فى التاسعة من مساء الاثنين المقبل على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

وتأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2019، بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعد تعادله فى مواجهاته الثلاث أمام مالى و أنجولا بنتيجة 1 – 1 وموريتانيا بدون أهداف.

وأكد سهيل الشملى طبيب منتخب تونس على أن وهبى الخزرى لن يشارك فى تدريبات منتخب نسور قرطاج قبل غدا السبت، بسبب معاناته من إصابة، على مستوى أوتار الركبة.

وقال طبيب المنتخب التونسي إن وهبى الخزرى عانى من ألام على مستوى العضلة الخلفية لقدمه اليمنى، بعد مواجهة موريتانيا الأخيرة، فى مرحلة المجموعات، وبعد الفحوصات الطبية التى خضع لها، وفضلنا إراحته من التدريبات حتى يوم السبت.

وتنتظر منتخب تونس مواجهة قوية أمام نظيره منتخب غانا متصدر المجموعة السادسة، فى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019.