الإصابة ويليان يتغيّب عن نهائي كوبا أميركا

كان لاعب تشلسي الإنجليزي، البالغ 30 عاما، ضمن المستبدلين في المباريات الخمس التي لعبها منتخب بلاده في البطولة القارية حتى الآن، لكنه دخل إلى الملعب في أربع منها، ومباراة نصف النهائي التي خضها في شوطها الثاني كاملا ضد الأرجنتين (2-صفر).

وفي الدقيقة الأخيرة من مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد البيرو سجل ويليان هدفا مميزا بالذات حين خرجت البرازيلي منتصرة بخماسية دون رد.

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وذكرت وسائل الأعلام البرازيلية، أن ويليان مساء الثلاثاء عقب الانتهاء من مباراة نصف النهائي ضد الأرجنتين قد أصيب لكنه أستكمل المباراة، وهو مصاب لأن المدرب تيتي انهي جميع تبديلاته.

ولم يعد ويليان ضمن القائمة الأولية للمشاركة في بطولة كوبا أميركا، لكن تيتي استدعاه بعد إصابة نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار في كاحله قبل تسعة أيام على بداية البطولة.