القنوات المفتوحة توقيت مشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشرة اليوم الجمعة في مباريات كأس أمم إفريقيا...

إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشرة اليوم الجمعة الموافق ل 5 يوليو 2019 الجاري، وموعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة، تأتي ضمن مباريات دور ال 16 من مباريات كأس إفريقيا 2019، والتي ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب ستاذ السلام، والتي يبحث من خلالها المنتخب المغربي اسود الأطلس، على تحقيق الفوز والتـأهل إلى دور الربع النهائي من البطولة، وهو هدف منتخب بينن مفاجئة الدورة، الذي يطمح من خلال موعد مباراة المغرب، على تحقيق مفاجئة جديد وإخراج أسود الأطلس من دور 16 من كأس إفريقيا 2019، مما يزيد من الإثارة في مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة.

توقيت متابعة مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة

بداية مشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشرة يوم الجمعة 5-7-2019، ستنطلق ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، وهو نفس توقيت موريتانيا، وفي تمام الساعة الخامسة مساءا، بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وفي السادسة مساءا، بتوقيت كل من مصر والسودان، وفي السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الثامنة مساءا هو توقيت بداية متابعة مباراة المغرب وبنين يوم الجمعة، في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة اليوم الجمعة 5-7-2019، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، وستكون متابعة المباراة متاحة عبر قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، بجانب قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 2، وسيتواجد في التعليق على مباراة المنتخب المغربي والبنين، المعلق المغربي جواد بده.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وبنين مباشرة اليوم، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، وهي قناة مصرية انطلاقة في الفترة الماضية، وأعلنت أنها ستكون من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، وفي الفترة الحالية تعرف القناة متابعة كبيرة بعد أن قامت ببث متابعة مباريات كأس إفريقيا 2019 في الدور الماضي.

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مباراة المغرب وبنين مباشرة اليوم

قبل موعد مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم في مباريات دور ال16 من كأس أمم إفريقيا 2019، المنتخب المغربي في دور المجموعات، تأهل في المركز الأول من المجموعة الرابعة، برصيد تسعة نقاط، بعد أن حققا منتخب الأسود الفوز في المباريات الثلاثة، ليحقق بذلك العلامة الكاملة في المجموعة.

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وفي المقابل منتخب بنين، يدخل موعد مشاهدة مباراة المغرب اليوم الجمعة، بعد أن تجاوز مباريات دور المجموعات في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط في المجموعة السادسة، بعد التعادل في المباريات الثلاثة الماضية له في المجموعة، ضد كل من غينيا بيساو، وغانا والكاميرون، ليضمن التأهل من بين المنتخبات أصحاب المراكز الثالثة في دور المجموعات.

أخبار مباراة المغرب وبنين اليوم

وفي ظل متابعة أخبار المنتخب المغربي، قبل مباراة اليوم ضد منتخب بنين، حيث أكد النجم السابق لكرة القدم المغربية، مصطفي حجي، ومساعد المدرب هيرفي رونار، أن لاعبي المنتخب المغربي من خلال دور المجموعات ظهرو بشكل جيد ورائع، والآن التركيز عن مباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة في مباريات دور 16 من البطولة الإفريقية.

وأضاف أن رغم درجة الحرارة المرتفعة في مباريات المغرب في البطولة، إلى جميع اللاعبين ظهور بمستوي جيد، وبخصوص مباراة المغرب وبنين اليوم، أكد أن منتخب البنين منتخب قوي، وأظهر ذلك من خلال دور المجموعات، حيث تواجد في مجموعة صعبة، لكن رغم ذلك تمكن من التأهل من خلالها دون هزيمة، حيث يتوفر على العديد من اللاعبين الجيدين.

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