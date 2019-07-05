حجز تذاكر امم افريقيا| أسعار تذاكر مباريات الدور الـ 16 وحتى النهائي في  كأس الأمم الأفريقية 2019...

حجز تذاكر امم افريقيا كشف موقع تذكرتي عن اسعار تذاكر مباريات الدور الـ 16 وقبل النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث أوضحت طريقة حجز تذاكر دور الـ 16 وقبل النهائي في استاد القاهرة وجميع محافظات الجمهورية بدءاً من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، كما أكدت بأن تذاكر حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية تبدأ من 200 جنيهاً وحتى 1800 جنية للدرجة الأولى والمقصورة

قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا

اسعار تذاكر مباريات الدور الـ 16 و الثماني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

ومع انطلاق الدور الـ 16 والثماني، كشف موقع تذكرتي المنوط ببيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تشمل الـ 8 وقبل النهائي والنهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2019 من خلال الأسعار التالية:

أسعار تذاكر الدور الـ16 درجات المقاعد في مدرجات الاستاد 600 جنية الدرجة الأولى 400 جنية الدرجة الثانية 200 جنية الدرجة الثالثة

شاهد فيديو خطوات التسجيل في موقع تذكرتي لشراء تذاكر مباريات امم أفريقيا 2019 | لمشاهدة حية مباريات دور ال16 في كأس الأمم الأفريقية

أسعار تذكرة مباراة الـ نهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

كما كشف موقع تذكرتي ببيع تذاكر مباراة النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستكون في استاد القاهرة يوم 19 يوليو 2019 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، كما ستذاع مباشرةً على قناة تايم سبورت الأرضية.

أسعار تذاكر مباراة النهائي درجات المقاعد في الاستاد 1800 جنية الدرجة الأولى والمقصورة 750 جنية الدرجة الثانية 500 جنية الدرجة الثالثة

كيفية شراء تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر موقع تذكرتي

اضغط على رابط موقع تذكرتي tazkarti.com

سجل البيانات المطلوبة في الخانة التي أمامك من خلال fan id.

عند الانتهاء من الخطوات وملئ كافة بيانات بطاقة fan id.

قم بتحديد المباراة التي ترغب في حضورها.

وأخيراً شراء التذكرة عن طريق الفيزا بنك، كروت الائتمان أو أي طريقة تفضلها.

أماكن شراء تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في محافظات (القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية)

يمكنك شراء تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عن طريق فروع أورانج لتذاكر الدرجة الأولى في جميع المحافظات، والتي تشمل الآتي:

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المركز الأوليمبي – المعادي – القاهرة.

مركز شباب الجزيرة – القاهرة.

الحي السادس – أكتوبر – الجيزة.

نادي الشيخ زايد – الإسماعيلية.

مركز شباب الجياد سموحة – الإسكندرية.

الجدير بالذكر ان مدة حجز تذاكر المباريات تستمر لـ14 يوما، فى الفترة من (26 يونيو 2016)، وحتى (9 يوليو 2019).