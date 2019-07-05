اخبار الرياضه

الداخلية: فتح ستاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا 12 ظهرا وغلقه 8 مساءً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وزاره الداخلية تهيب بالجماهير المصرية  أن يلتزموا  بإجرءات الدخول إلي  إستاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة دور الـ ١٦ في  بطولة أمم أفريقيا بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا، والتي ستقام يوم السبت المقبل، وقد تم وضع خطة أمنية متكثفه  بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومهمتهم الحفاظ علي  أمن وراحة الجماهير، بما يؤدى إلى  ظهور المباراة بالشكل اللائق الذي يعكس حضارة مصر  ووعي شعبها .

وصرحت  وزارة الداخلية  أنه سوف يتم  فتح أبواب الإستاد للجماهير من الساعة 12 ظهرا وسوف تغلق الأبواب في  الساعة 8 مساء، وغير مسموح بالدخول بعد هذا الموعد، كما لن يسمح بدخول الإستاد إلا لمن يحمل  الـFAN ID والتذكرة الخاصة بالمشجع، وأن تكون التذكرة مربوطة بالـ Fan Id.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا