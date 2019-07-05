الداخلية: فتح ستاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا 12 ظهرا وغلقه 8 مساءً

وزاره الداخلية تهيب بالجماهير المصرية أن يلتزموا بإجرءات الدخول إلي إستاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة دور الـ ١٦ في بطولة أمم أفريقيا بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا، والتي ستقام يوم السبت المقبل، وقد تم وضع خطة أمنية متكثفه بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومهمتهم الحفاظ علي أمن وراحة الجماهير، بما يؤدى إلى ظهور المباراة بالشكل اللائق الذي يعكس حضارة مصر ووعي شعبها .

وصرحت وزارة الداخلية أنه سوف يتم فتح أبواب الإستاد للجماهير من الساعة 12 ظهرا وسوف تغلق الأبواب في الساعة 8 مساء، وغير مسموح بالدخول بعد هذا الموعد، كما لن يسمح بدخول الإستاد إلا لمن يحمل الـFAN ID والتذكرة الخاصة بالمشجع، وأن تكون التذكرة مربوطة بالـ Fan Id.