اخبار الرياضه

خالد الغندور يفجر عدة مفاجآت بشأن صفقات الزمالك الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ياسمين تيسير
كشف خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن تفاصيل صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مؤكدا أن صفقة القرن تمت بالفعل بالإضافة لـ حارس مرمى مميز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": "اؤكد مرة اخرى الزمالك ابرام صفقة القرن و في طريقه لصفقة أخرى قوية جدا و حارس مرمي مميز ولاعب دولي مصري و لاعبين مصريين لهم مستقبل باهر".

وأضاف: "و لكن ليس دوري الإعلان عن الصفقات فهذا دور المسئول عن الفريق أو مجلس الادارة عشان الاعلان وفق مصلحة الزمالك و في التوقيت المناسب بداية شهر ٨ وأنا لست...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور يفجر عدة مفاجآت بشأن صفقات الزمالك الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا