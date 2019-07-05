خالد الغندور يفجر عدة مفاجآت بشأن صفقات الزمالك الجديدة

ياسمين تيسير

كشف خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن تفاصيل صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مؤكدا أن صفقة القرن تمت بالفعل بالإضافة لـ حارس مرمى مميز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": "اؤكد مرة اخرى الزمالك ابرام صفقة القرن و في طريقه لصفقة أخرى قوية جدا و حارس مرمي مميز ولاعب دولي مصري و لاعبين مصريين لهم مستقبل باهر".

وأضاف: "و لكن ليس دوري الإعلان عن الصفقات فهذا دور المسئول عن الفريق أو مجلس الادارة عشان الاعلان وفق مصلحة الزمالك و في التوقيت المناسب بداية شهر ٨ وأنا لست...