شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب بالتتش اليوم ويسافر الى اسبانيا غداً لخوض معسكر خارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى أسبانيا غداً لإقامة معسكر خارجي، والذي سيستمر حتى السادس عشر من يوليو الجاري، ويخوض الأهلي في إسبانيا ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

يذكر ان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس بعد خوض ودية المتحدة أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة إنتهت بالتعادل السلبي.

ويطير الأهلى إلى إسبانيا غداً السبت لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري، وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.