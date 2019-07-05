شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة تايم سبورت الأرضي الناقلة لأمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة تايم سبورت مباراة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى على 6 استادات مختلفة.

كما تنقل قناة تايم سبورت كواليس منتخب مصر والمنتخبات الأخرى المشاركة فى البطولة فى التدريبات وفنادق الإقامة.

تردد قناة تايم سبورت الأرضى والفضائى

يأتى تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.

بدأت قناة تايم سبورت فى نقل كل استعدادات منتخب مصر للبطولة وأخبار المنتخبات الأخرى مبكرا، فضلا عن تغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، يأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع على نسختها الأرضية، مباريات امم افريقيا 2019.

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نجوم العالم يحللون مباريات أمم أفريقيا على قناة TIME SPORTS

تضم قناة تايم سبورت نجوم التحليل العالميين على رأسهم أسطورة التدريب جوزيه مورينيو و نجم ريال مدريد السابق لويس فيجو و صامويل إيتو نجم الكاميرون و برشلونة السابق و النيجيري كانو و الحاج ضيوف نجم السنغال السابق.

قناة تايم سبورت تضم نجوم من المحللين

وتضم قناة تايم سبورت فريق عمل ضخم يضم عدد من النجوم منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، ويشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة، طه إسماعيل، وحازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، أيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة أمم أفريقيا 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.