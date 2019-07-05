شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة أمام كوبا فى بطولة تشالنجر بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الجمعه، منتخب مصر للكرة الطائرة نظيره كوبا، فى إطار ثانى مواجهاته بطولة تشالنجر التى تستضيفها سلوفينيا وتستمر حتى يوم 7 يوليو الجارى.

كان منتخب فراعنة الطائرة قد حصل على راحة أمس بعدما تلقى خسارة من بيلاروسيا بنتيجة 3 /2 الأربعاء ، حيث تقام البطولة بمشاركة 6 منتخبات مقسمة على مجموعتين.

كان منتخب مصر قد خاض معسكرًا مغلقًا فى هولندا وسلوفينا قبل انطلاق البطولة ويترأس بعثة المنتخب أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد والقائم بأعمال الرئيس.

وتضم بعثة المنتخب كلاً من اللاعبين، أحمد صلاح وهشام سرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى مصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد يوسف وأحمد سعيد وأحمد عبد العال درونكة وأحمد عبد العال.