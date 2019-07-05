شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة تذكرتى فتح منافذها لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية بداية من دور الـ16 ودور الثمانية ونصف النهائى والمباراة النهائية.

وأعلن مسئولو شركة تذكرتى تأمين الموقع الذى تم طرحه مؤخرًا لحجز وبيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا بوسائل تأمين قوية منعًا لأى عملية قرصنة على الموقع.

وأوضح مسئولو الشركة أن تأمين الموقع ضد القرصنة هدفه الحفاظ على سرية بيانات الجماهير، خاصة التى ستقوم بإدخال أرقام البطاقات الائتمانية للدفع الإلكترونى نظير الحصول على تذاكر أمم أفريقيا 2019.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا منافذ استلام التذاكر، والتى يقدم ”الخليج 365” قائمة كاملة بها:

Advertisements

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية (مصر الجديدة - مدينة نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسية - شبرا - 6 أكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم - الإسكندرية - الإسماعيلية – السويس).

الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية (مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى أصحاب الجياد بسموحة - نادى الشمس).

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات ورقمه 15355 والموقع الرسمى www.tazkarti.com.

وتتعهد شركة tazkarti "تذكرتى" ببذل أقصى جهد لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة لتسهيل عملية حجز تذاكر الأدوار التالية بالبطولة والحصول على بطاقة المشجع FAN ID من خلال موقعها الإلكترونى.

كما تؤكد شركة tazkarti "تذكرتى"، أن نظام حجز التذاكر المعتمد يراعى الشفافية وتكافؤ الفرص فى الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي "أسبقية الحجز".