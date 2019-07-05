سوبر كورة يكشف تفاصيل خناقة لاسارتى مع محمد هانى وصلاح محسن فى ودية المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، قد فقد السيطرة على غرفة خلع الملابس فى الأهلى، بعد "خناقته" مع الثنائى صلاح محسن ومحمد هانى، التى نشبت على هامش مباراة الفريق الأحمر الودية أمام المتحدة أمس، الأربعاء.

ويكشف سوبر كورة تفاصيل الخناقة التى دارت بين المدرب الأوروجوايانى ولاعبى الأهلى، حيث دخل صلاح محسن فى مشادة عنيفة مع الخواجة بعد استبعاده من التشكيل قبل انطلاق المباراة الودية، فيما اعترض محمد هانى على الدفع به لدقائق قليلة خلال أحداث المباراة الودية.

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ومن المقرر أن يسافر صلاح محسن ومحمد هانى مع الأهلى لإسبانيا بعد غد، السبت، لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام 7،11،15 يوليو الجارى، وتتوقف مسابقة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.

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