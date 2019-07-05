ملف الخميس.. سبب غياب صلاح عن مران المنتخب.. ومالك بيراميدز الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
في بيان رسمي.. بيراميدز يعلن مالكه الجديد
مران المنتخب.. أجيري يقود تدريبات الحراس.. خطة لبناء الهجمات.. واستعداد لركلات الترجيح
طلائع الجيش يضم ثنائي بيراميدز
نزلة برد تبعد محمد صلاح عن مران المنتخب
مران الزمالك.. تدريبات على مهارات الكرة.. مشاركة حسن.. وتحديد أولى الوديات
تطور جديد في انتقال عواد للزمالك
"تغيير جديد فى بيراميدز وصفقة القرن المنتظرة" .. ماذا حدث فى الكرة المصرية أثناء كأس الأمم؟
تقرير.. هل يكون دوري الأبطال "لعنة"؟ ليفربول يسير على خطى ريال مدريد
حصاد مجموعات أمم أفريقيا: صرخة بلماضي و"حرية وردة" واحتفال صلاح (صور)
رسميًا.. لامبارد مديرًا فنيًا لتشيلسي
تقرير.. يصل لـ300 مليون يورو.. كيف يستفيد ريال مدريد من بيع 7 لاعبين؟
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