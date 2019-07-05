تصريحات الخميس.. رينارد يحذر المنتخب واتهامات بالرشوة لحارس زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة، ليوم الخميس 4 يوليو.
قبل مواجهة السنغال.. ديسابر يعلق على أزمة إضراب لاعبي أوغندا
إيهاب لهيطة يطمئن الجمهور على محمد صلاح: سيشارك في مران الغد
اتحاد زيمبابوي: سنحقق في اتهام حارسنا بالرشوة ومن يمتلك دليلًا فليظهره
مصدر: الإسماعيلي مهتم بضم لاعب الزمالك
رينار محذرًا مصر: منتخب جنوب أفريقيا قوي للغاية
مدرب السنغال: أوغندا فريق قوي.. يضع خصمه في موقف صعب
مدرب بنين: المغرب أقوى المنتخبات المرشحة للقب
غزال: تريزيجيه كان يستحق التواجد في تشكيل الأفضل بدور المجموعات
رينار: بوطيب لن يشارك أمام بنين.. ونسعى إلى تجنب المفاجآت
منتخب بنين: لم نفكر في من سنواجه.. وقادرون على إيقاف المغرب
المنتخب: الحصول على العلامة الكاملة "طبيعي".. والبطولة بدأت الآن
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