مُحدث | جميع صفقات مانشستر سيتي في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “بيب جوارديولا”، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في الموسمين الماضيين 2018/2017 و2019/2018.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف السيتيزينس في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي مانشستر سيتي بقيادة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وجوارديولا في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

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صفقات مانشستر سيتي في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية انتقل من تفاصيل الصفقة لوك ليليتش – وسط مهاجم – 19 عامًا صربيا بريدا – هولندا انتهاءإعارة أليكس جارسيا – وسط دفاع – 22 عامًا إسبانيا جيرونا – إسبانيا انتهاء إعارة ميكس ديسكيرود – إرتكاز – 28 عامًا الولايات المتحدة / النرويج أولسان – كوريا الجنوبية انتهاء إعارة بابلو ماري – قلب دفاع – 25 عامًا إسبانيا ديبورتيفو لاكرونيا – إسبانيا انتهاء إعارة دوجلاس لويز – إرتكاز – 21 عامًا البرازيل جيرونا – إسبانيا انتهاء إعارة إريك بالمير–براون – قلب دفاع – 22 عامًا الولايات المتحدة بريدا – هولندا انتهاء إعارة زاك ستفين – حارس مرمى – 24 عامًا الولايات المتحدة كولومبوس كرو – الولايات المتحدة Advertisements 8 مليونيورو أنجيلينو – ظهير أيسر – 22 عامًا إسبانيا بي إس في إيندهوفن – هولندا 12 مليون يورو رودريجو هيرنانديز (رودري) – وسط دفاع – 23 عامًا إسبانيا أتلتيكو مدريد – إسبانيا 70 مليون يورو– عقد مدته 5 سنوات

الراحلون عن مانشستر سيتي في صيف 2019