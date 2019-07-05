اخبار الرياضه

مُحدث | جميع صفقات مانشستر سيتي في صيف 2019

0 نشر
Staff Writer 0 تبليغ

Advertisements

اعلان

نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “بيب جوارديولا”، حامل لقب الممتاز “البريميرليج” في الموسمين الماضيين 2018/2017 و2019/2018.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف السيتيزينس في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي مانشستر سيتي بقيادة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وجوارديولا في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

اعلان

صفقات مانشستر سيتي في صيف 2019

اللاعب المركز السن

الجنسية

انتقل من

تفاصيل الصفقة

لوك ليليتش وسط مهاجم 19 عامًا

صربيا

بريدا هولندا

انتهاءإعارة

أليكس جارسيا وسط دفاع 22 عامًا

إسبانيا

جيرونا إسبانيا

انتهاء إعارة

ميكس ديسكيرود إرتكاز – 28 عامًا

الولايات المتحدة / النرويج

أولسان كوريا الجنوبية

انتهاء إعارة

بابلو ماري قلب دفاع 25 عامًا

إسبانيا

ديبورتيفو لاكرونيا إسبانيا

انتهاء إعارة

دوجلاس لويز إرتكاز 21 عامًا

البرازيل

جيرونا إسبانيا

انتهاء إعارة

إريك بالميربراون قلب دفاع – 22 عامًا

الولايات المتحدة

بريدا هولندا

انتهاء إعارة

زاك ستفين حارس مرمى 24 عامًا

الولايات المتحدة

كولومبوس كرو الولايات المتحدة

Advertisements

8 مليونيورو

أنجيلينو ظهير أيسر – 22 عامًا

إسبانيا

بي إس في إيندهوفن هولندا

12 مليون يورو

رودريجو هيرنانديز (رودري) وسط دفاع 23 عامًا

إسبانيا

أتلتيكو مدريد إسبانيا

70 مليون يورو عقد مدته 5 سنوات

الراحلون عن مانشستر سيتي في صيف 2019

اللاعب المركز السن

الجنسية

انتقل إلى

تفاصيل الصفقة

أنتوني كاسيريس إرتكاز – 26 عامًا

استراليا / أوروجواي

سيدي أف سي أستراليا

انتقال حر

لوك براتان وسط مدافع 29 عامًا

أستراليا / إنجلترا

من دون فريق

انتهاء عقد

فينسينت كومباني قلب دفاع 33 عامًا

بلجيكا / الكونجو الديمقراطية

آندرلاخت بلجيكا

انتقال حر

باتريك روبرتس جناح أيمن 22 عامًا

إنجلترا

نوريتش سيتي إنجلترا

إعارة حتى يونيه 2020

جاك هاريسون جناح أيمن 23 عامًا

إنجلترا

ليدز يونايتد إنجلترا

إعارة حتى يونيه 2020

كاميرون هومفريس – قلب دفاع – 20 عامًا إنجلترا زولتي فاريجيم – بلجيكا انتقال حر
مات سميث – جناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب – 19 عامًا ويلز كوينز بارك رينجرز إعارة حتى يونيه 2020

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مُحدث | جميع صفقات مانشستر سيتي في صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا