رياضة | مدرب اللياقة يقود تدريبات الشباب بديلا لألميرون.. والسبب غريب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب اللياقة يقود تدريبات الشباب بديلا لألميرون.. والسبب غريب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن غياب الأرجنتيني ألميرون، المدير الفني الجديد لنادي الشباب السعودي، عن بداية تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب تأخر قيادة ألميرون لتدريبات الفريق، بسبب تأخر استخراج تأشيرات دخوله للسعودية برفقة جهازه الفني المساعد.

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وقامت إدارة نادي الشباب بإسناد مهمة تدريب اللاعبين إلى سلطان القنوي مدرب اللياقة مؤقتًا، لحين وصول ألميرون.