رياضة | لاعب المنتخب المغربي السابق ينتقل للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب المنتخب المغربي السابق ينتقل للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم السعودي، عن تعاقده مع الدولي الأوليمبي المغربي السابق إدريس فتوحي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووقع لاعب الوسط إدريس فتوحي، على عقد يمتد لمدة موسمين، قادمًا من نادي دبا الفجيرة الإماراتي.

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وكتب النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "أنهت إدارة نادي الحزم برئاسة أ.عبدالله المقحم إجراءات انتقال لاعب الوسط المغربي ادريس فتوحي، قادماً من نادي دبا الفجيرة الاماراتي وذلك لمدة سنتين".

وشارك صاحب الـ 29 عامًا في 22 مباراة بالموسم الماضي مع دبا الفجيرة، أحرز خلالهم 6 أهداف، وصنع هدفين آخرين، وسبق للاعب المشاركة مع منتخب بلاده الأوليمبي في وقت سابق".