رياضة | حارس جزائري جديد على أعتاب الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس جزائري جديد على أعتاب الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على اقتراب الحارس الجزائري عبد الرؤوف ناتاش من الإنتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وذكرت التقارير أن إدارة النادي استقرت على التفاوض مع ناتاش حارس شبيبة الساورة الجزائري، بعدما كانت هناك متابعة للثنائي الجزائري أيضًا عثمان طوال، ومحمد الأمين زماموش.

يذكر أن التونسي رضا الجدي، المدير الفني لنادي أحد، قد أوصى الإدارة بضرورة التعاقد مع حارس مرمى، خاصة بعد رحيل عبد الله العويشير، وتعثر محاولات التوقيع مع خالد شراحيلي، بالإضافة إلى تقدم عمر عبده بسيسي في العمر ، حيث وصل إلى 41 عامًا.