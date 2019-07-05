رياضة | رغم الغيابات.. الاتحاد يبدأ معسكره الخارجي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الغيابات.. الاتحاد يبدأ معسكره الخارجي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة تدريباته بمعسكره الخارجي، اليوم، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، رغم غياب بعض اللاعبين.

وشهدت بعثة الاتحاد التي وصلت أمس الخميس إلى مدينة مانشستر البريطانية، تواجد كلاً من أنمار الحائلي رئيس النادي، وأحمد كعكي نائبه، والتشيلي سييرا مدرب الفريق، وأسامة المولد المشرف العام، ولاعبي العميد بقيادة عبد الرحمن الغامدي، عصام المولد، سعود عبد الحميد، عبد الإله المالكي، التشيلي فيلانويفا، طارق عبد الله.

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كما غاب عن البعثة بسبب عدم استخراج التأشيرات، والمقرر مغادرتهم في اليومين المقبلين، كلاً من زياد المولد، عبد الرحمن العبود، حمدان الشمراني.