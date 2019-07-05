رياضة | الفتح السعودي يعلن تعاقده مع الدوسري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتح السعودي يعلن تعاقده مع الدوسري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، عن تعاقده مع سعيد الدوسري، قادمًا من صفوف الحزم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صور تعاقد اللاعب مع الفريق معلقًا عليها: "إدارة نادي الفتح تتعاقد مع اللاعب سعيد الدوسري لمدة عام واحد.

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وعبر الدوسري عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدًا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه.

يذكر أن صاحب الـ 29 عامًا، قد لعب لعدة أندية، حيث كانت بدايته مع الشباب، ثم انتقل إلى التعاون عام 2016، قبل أن ينتقل للحزم مطلع العام الحالي.