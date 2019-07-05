رياضة | موعد مباراة السنغال ضد أوغندا اليوم الجمعة 5-7-2019 في كأس الأمم الأفريقية رابط ماتش السنغال بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السنغال ضد أوغندا اليوم الجمعة 5-7-2019 في كأس الأمم الأفريقية رابط ماتش السنغال بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب السنغال نظيره منتخب أوغندا يوم الجمعة 5 يوليو على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من كان 2019، وذلك بعد احتلال الثنائي المركز الثاني في مجموعتهما.

وتذاع جميع مباربات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

وسوف تقام المباراة بين منتخب السنغال، ومنتخب أوغندا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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واحتل منتخب السنغال المركز الثاني في المجموعة الثالثة من دور المجموعات، حيث فاز على منتخبي كينيا وتنزانيا، وتلقى هزيمة أمام منتخب الجزائر.

وأنهى أيضا منتخب أوغندا دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وذلك بعد المتصدر منتخب مصر صاحب رصيد 9 نقاط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب السنغال ضد منتخب أوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.