رياضة | التفاصيل المالية لصفقة انتقال لاعب أهلي جدة للدوري التشيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل المالية لصفقة انتقال لاعب أهلي جدة للدوري التشيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل انتقال الروماني نيكولاي ستانسيو إلى سلافيا براج التشيكي، قادمًا من نادي أهلي جدة السعودي.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن صفقة ستانسيو، كلفت خزائن سلافيا براج مبلغ 6 مليون يورو.

وتم بيع ستانسيو للنادي التشيكي، بعد 5 أشهر فقط من تعاقد مع الأهلي، بعدما وقع على عقد يمتد إلى 3 مواسم ونصف الموسم، قادماً من سبارتا براج التشيكي.