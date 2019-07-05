رياضة | موعد تقديم نجم ريال مدريد في فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد تقديم نجم ريال مدريد في فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة ريال مدريد الإسبانى بتمديد التعاقد مع اللاعب الشاب "مارتين أوديجارد" الذى يبلغ من العمر 19 عاماً، حتى يونيو 2023.

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وذكرت صحيفة "آس الإسبانية" أن اللاعب الشاب رغم تمديذ تعاقده إلا أنه سيرحل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف بعد وجود تخمة فى وسط ملعب مدريد ومع الإقتراب أيضاً من التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوديجارد سينضم لفريق ريال سوسيداد الإسبانى معاراً لمدة موسم، وسيتم تقديمه فى ملعب أنويتا يوم الأحد المقبل، وجاء التعاقد دون خيار للشراء.