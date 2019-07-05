رياضة | طنطا يتعاقد مع مدافع الزمالك السابق بالانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يتعاقد مع مدافع الزمالك السابق بالانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نادي طنطا الرياضي برئاسة فائز عريبي علي توقيع شوقي السعيد لاعب الرجاء لمدة موسمين بفترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه للموسم الجديد بالدوري الممتاز.

سبق للسعيد الإنضمام لصفوف الزمالك والاسماعيلي، وجاء التعاقد بعد المفاوضات التي خاضها أيمن المزين المدير الفني مع اللاعب لضمه بصفوف الفريق.

Advertisements

يذكر أن طنطا قد تعاقد مع 7 صفقات جديدة وهم أحمد فهمي، وچون مانجا، ومحمود صلاح، ومحمود كابونجا، وأحمد لالا، ومحمد فتحي، ومحمد أبو شعيشع.

ويخوض طنطا مرانه الجماعي يوميا علي ملعب جامعة طنطا ضمن فترة إعداده للموسم الجديد، ويدرس الجهاز الفني السفر لخوض معسكر خارجي الفترة المقبلة.