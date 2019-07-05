رياضة | الأهلي السعودي يختتم المرحلة الأولى من برنامجه التدريبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يختتم المرحلة الأولى من برنامجه التدريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، المرحلة الأولى من برنامجه التحضيري للموسم الجديد 2019 / 2020، وذلك بعد إنهاء الفريق لتدريباته مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن التدريبات شهدت تركيز الكرواتي برانكو المدير الفني للفريق على تدريبات اللياقة البدنية، قبل أن يختتم التمرين بالجوانب الفنية والتكتيكية.

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كما شهد التدريب حضور محمد العويس حارس الفريق للمرة الأولى، بينما واصل دجانيني تافارياس غيابه، حيث كان موعد وصوله إلى جدة مساء الخميس، ليغادر رفقة زملائه إلى المعسكر الخارجي.

وقرر برانكو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، قبل مغادرتهم إلى النمسا، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد.