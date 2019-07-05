رياضة | مدرب جنوب إفريقيا يجهز مفاجأة قبل موقعة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا يجهز مفاجأة قبل موقعة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ستيورات باكستر المدير الفني لجنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر السبت المقبل في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا بمصر بأنه سيعمل على تفتيت دفاع منتخبنا الوطني.

وقال باكستر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر:"المباريات كلها مهمة وسنجتهد ونستغل كل الفرص أمام مصر".

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وأضاف: "لن أفصح عن الخطة وسنعمل على تدمير دفاع المنتخب المصري".

واختتم باكستر تصريحاته قائلاً: "تتربع الكرة المصرية على عرش الكرة الأفريقية وسيلعب بين جمهور وهو منتخب قوي ويملك لاعبين مميزين".