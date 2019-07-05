رياضة | إف سي مصر يتعاقد مع 5 لاعبين استعدادا للممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يتعاقد مع 5 لاعبين استعدادا للممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر على توقيع خمسة لاعبين استعداداً للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن قائمة التعاقدات الجديدة لنادي مصر تضمنت كلاً من محمود السيد حارس الإتحاد والمصري، ومحمد عادل عبد الفضيل ظهير أيمن الإتحاد السكندري، وحماده ناصر مهاجم التعدين والمصري والحرس، والإنتاج ومحمد جمال تريكة لاعب الداخلية السابق.

كما حصل نادي مصر على توقيع اللاعب الكيني "كليف" لاعب فريق ماتهاري يونايتد، الذي يشارك في مركز الجناج المهاجم.

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واقترب مصطفى علي مارسيلو من الإنضمام لنادي مصر استعداداً للموسم المقبل.

وكان إف سي مصر قد قرر الإبقاء على 19 لاعبا عقب التأهل وهم: وليد توفيف، سعيد فتحي، أسامة رجب، مصطفى حجاب، هشام عبد الحميد، محمود اسماعيل رامبو، مؤمن محسن، علاء عطا، محمد سمارة، أحمد عجلة، أحمد محسن، حميدة علي، رضا الويشي، أحمد الصعيدي، مصطفى سلطان، محمد سعيد، ويلس ألفيس، ومحمود شبانة ورامز زيدان.