رياضة | وزير الرياضة: الدوري سيكون بجمهور طالما هناك نظام محدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: الدوري سيكون بجمهور طالما هناك نظام محدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أنه سيتم العمل على الاستمرار في تطوير الملاعب والاستادات بعد أمم إفريقيا.

وأضاف وزير الرياضة، أن نجاح عودة الجماهير للمدرجات في بطولة كأس أمم إفريقيا، يؤكد أن المدرجات لن تكون خالية أبدا في أي بطولة محلية فيما بعد.

وتابع: "مافيش حاجة اسمها دوري بدون جمهور ، طالما أصبح هناك نظام وسيستم يدخل المشجع عن طريقه للاستاد ببطاقة مسجل عليها بياناته".

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وأضاف أن الأمن الرياضى، في الاستادات، من أفضل ما حدث في الملاعب خلال أمم إفريقيا، لما له من دور كبير في مساعدة رجال الشرطة وتنظيم دخول المشجعين.

جاءت تصريحات أشرف صبحي، خلال جلسته مع الصحفيين والإعلاميين في احتفالية الوزراء والسفراء الأفارقة على هامش البطولة الأفريقية "كان 2019".

ونظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية كبري على هامش بطولة الأمم الأفريقية، بحضور وزير الشباب والرياضة، ووزير الآثار، وسفراء الدول الافريقية المشاركة في البطولة، ولفيف من الإعلامين المصريين والأفارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وذلك مساء الخميس، بقلعة صلاح الدين.